ESCLUSIVA IN ? Mazzola: «Benfica-Inter 0-2 inaspettato! In semifinale vorrei…» (Di giovedì 13 aprile 2023) Sandro Mazzola, ex giocatore e capitano nerazzurro dal 1960 al 1977, ha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni di Inter-News.it. Con la leggenda Interista il focus ovviamente è stato principalmente su Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. Il suo pensiero dopo la grande vittoria dei nerazzurri. Mazzola, Benfica-Inter 0-2, si aspettava questo risultato? Non l’ho visto la partita (ride, ndr). L’ho vista, l’Inter non l’ho vista male male insomma. Non mi aspettavo questo risultato, però vedendo la partita ho capito che volevano farcela e potevano farcela. Questo mi ha fatto grande piacere. Da Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, I migliori della partita? Barella e Bastoni sicuramente, sono stati i ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Sandro, ex giocatore e capitano nerazzurro dal 1960 al 1977, ha parlato inai microfoni di-News.it. Con la leggendaista il focus ovviamente è stato principalmente su, andata dei quarti di finale di Champions League. Il suo pensiero dopo la grande vittoria dei nerazzurri.0-2, si aspettava questo risultato? Non l’ho visto la partita (ride, ndr). L’ho vista, l’non l’ho vista male male insomma. Non mi aspettavo questo risultato, però vedendo la partita ho capito che volevano farcela e potevano farcela. Questo mi ha fatto grande piacere. Da Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, I migliori della partita? Barella e Bastoni sicuramente, sono stati i ...

