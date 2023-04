Eros Ramazzotti papà a 59 anni? Le curve sospette della giovane fidanzata (Di giovedì 13 aprile 2023) Eros Ramazzotti starebbe per diventare di nuovo papà a 59 anni. A sganciare la bomba è il settimanale “Diva e Donna” che ha paparazzato il cantante romano in compagnia della sua nuova fidanzata Dalila Gelsomino a Madrird. Negli scatti pubblicati dal magazine, la giovane compagna di Ramazzotti mostra delle curve sospette. “Nonno Eros diventa ancora papà. Le prime foto con Dalila in dolce attesa mentre sua figlia Aurora ora è mamma”, scrive “Diva e Donna”. Ramazzotti, dunque, avrebbe scoperto che Dalila era in dolce attesa mentre stava per diventare nonno del suo primo nipote, Cesare Augusto. Eros Ramazzotti e Dalila ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 aprile 2023)starebbe per diventare di nuovoa 59. A sganciare la bomba è il settimanale “Diva e Donna” che ha paparazzato il cantante romano in compagniasua nuovaDalila Gelsomino a Madrird. Negli scatti pubblicati dal magazine, lacompagna dimostra delle. “Nonnodiventa ancora. Le prime foto con Dalila in dolce attesa mentre sua figlia Aurora ora è mamma”, scrive “Diva e Donna”., dunque, avrebbe scoperto che Dalila era in dolce attesa mentre stava per diventare nonno del suo primo nipote, Cesare Augusto.e Dalila ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BabylonCaroline : RT @BabylonCaroline: Eros Ramazzotti - Quanto Amore Sei (Official Video) - glooit : Chi è Dalila Gelsomino, la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti leggi su Gloo - 24Trends_Italia : 1. Real Madrid-Chelsea - 100mille+ 2. Prime Video - 100mille+ 3. Luce dei tuoi occhi - 20mille+ 4. Albano Carrisi -… - DESIFOTOLISBOA : Now playing La Cosa Mas Bella by Eros Ramazzotti! - leggoit : Eros Ramazzotti, la compagna Dalila aspetta un figlio? La sua risposta (via social) lascia tutti senza parole -