Eros Ramazzotti azzoppato ancora dallo stop pandemico Rosso da 2 | 5 mln per l' etichetta discografica Radiorama

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoCarmigna : Eros Ramazzotti di nuovo papà! La fidanzata Dalila Gelosmino risponde sibillina a chi dice che è incinta - Cristin44146170 : Sono d'accordo con Eros Ramazzotti Ci puoi giurare! - radiosines : EROS RAMAZZOTTI - LA NOSTRA VITA - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - CALMA APPARENTE (MP3) - TheMusicPost2 : -

... dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente) spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli venga propinata' scrivein una story Instagram.Inviato a Eboli A 59 anni, ormai supernonno (Aurora gli ha regalato da poco il piccolo Cesare),non conosce i rischi dell''intronata routine del cantar leggero' evocata dalla coppia Battisti/Panella (sempre siano lodati). Lo si vede dall'effervescenza dello show con cui ha ...papà per la quarta volta E' solo un fake . ' Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità' comincia così il messaggio del cantante che smentisce ogni rumors ...

Eros Ramazzotti papà per la quarta volta E' solo un fake. «Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità» comincia così il messaggio del cantante che smentisce ogni rumors ...L’etichetta discografica italiana fondata dal cantante nel 1994 ha chiuso il bilancio in rosso: a pagare la voce "costi" passata da 3 a 5,3 mln ...