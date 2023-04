Erano assenti 300 giorni l’anno: licenziati 33 ‘spazzini’ a Roma (Di giovedì 13 aprile 2023) licenziati da Ama, la municipalizzata che si occupa della gestione di rifiuti di Roma, alcuni dipendenti che hanno abusato delle assenze ingiustificate. Dal primo novembre ad oggi sono state trentatré le persone licenziate, basti pensare che solo nel mese di dicembre si sono accumulati ben 300 giorni di “sparizioni” immotivate da parte di un gruppo di dipendenti. Inoltre, non sono poi mancati i casi di “furbetti del cartellino”. I rifiuti di Roma in viaggio verso Amsterdam, c’è l’accordo: Ama sborserà 200 euro per ogni tonnellata Il diffuso fenomeno dell’assenteismo e i licenziamenti in Ama Una vera e propria “operazione di pulizia interna” quella effettuata dalla municipalizzata e che, come già detto, ha portato al licenziamento di 33 lavoratori. L’operazione è stata resa necessaria dal momento in cui il fenomeno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023)da Ama, la municipalizzata che si occupa della gestione di rifiuti di, alcuni dipendenti che hanno abusato delle assenze ingiustificate. Dal primo novembre ad oggi sono state trentatré le persone licenziate, basti pensare che solo nel mese di dicembre si sono accumulati ben 300di “sparizioni” immotivate da parte di un gruppo di dipendenti. Inoltre, non sono poi mancati i casi di “furbetti del cartellino”. I rifiuti diin viaggio verso Amsterdam, c’è l’accordo: Ama sborserà 200 euro per ogni tonnellata Il diffuso fenomeno dell’assenteismo e i licenziamenti in Ama Una vera e propria “operazione di pulizia interna” quella effettuata dalla municipalizzata e che, come già detto, ha portato al licenziamento di 33 lavoratori. L’operazione è stata resa necessaria dal momento in cui il fenomeno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zizionice : @avatar1dory Se togli i festivi praticamente erano sempre assenti...!!! Se non c'erano motivazioni valide a questi… - PapirioCursore : @repubblica E su un orario lavorativo di, poniamo, 8 ore, erano assenti per ben 10. Fenomeni veri, gli assenteisti… - peppinomaisto : @GabVet73 @capuanogio Se ammoniva Leao applicava il regolamento. Tutto il primo tempo il Milan ha giocato a calci p… - claudeger55 : @mbx1900 @UnaTelaBianca Fa effetto un titolo così, rispetto a dire 'erano assenti 10 giorni al mese'. - CarloAl87550029 : @SaporitoEugenia Molto in campo erano assenti come lui -