Era veramente bronchite quella di cui ha sofferto il Papa? (Di giovedì 13 aprile 2023) Va bene, il Papa ha deciso da tempo di non volere un medico personale (dopo averne fatti fuori diversi, pare per divergenze sui percorsi di cura proposti), ha scelto un infermiere come suo archiatra de facto e il caos che ne consegue (anche qui) regna sovrano. Però. Insomma, il 29 marzo fu prima ricoverato per “accertamenti programmati”, poi si parlò di ambulanza, quindi di polmonite, poi di bronchite. In due giorni, Francesco era in piedi, intento a distribuire uova di Pasqua in ospedale, battezzando un bambino e sorridendo alle infermiere. Il tutto mentre il chiacchiericco – che si alimenta quando manca la trasparenza – riversava su social più o meno affidabili e autorevoli ogni soffio che giungeva a questo o quell’orecchio: attacco di fibrillazione atriale, broncolpolmonite, infarto. Tutto smentito. Sia dai comunicati ufficiali sia dal ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 aprile 2023) Va bene, ilha deciso da tempo di non volere un medico personale (dopo averne fatti fuori diversi, pare per divergenze sui percorsi di cura proposti), ha scelto un infermiere come suo archiatra de facto e il caos che ne consegue (anche qui) regna sovrano. Però. Insomma, il 29 marzo fu prima ricoverato per “accertamenti programmati”, poi si parlò di ambulanza, quindi di polmonite, poi di. In due giorni, Francesco era in piedi, intento a distribuire uova di Pasqua in ospedale, battezzando un bambino e sorridendo alle infermiere. Il tutto mentre il chiacchiericco – che si alimenta quando manca la trasparenza – riversava su social più o meno affidabili e autorevoli ogni soffio che giungeva a questo o quell’orecchio: attacco di fibrillazione atriale, broncolpolmonite, infarto. Tutto smentito. Sia dai comunicati ufficiali sia dal ...

Era veramente bronchite quella di cui ha sofferto il Papa

In due giorni, Francesco era in piedi, intento a distribuire uova di Pasqua in ospedale, battezzando un bambino e sorridendo alle infermiere. Il tutto mentre il chiacchiericco – che si alimenta quando ...

Chi era Anne Perry

Era il 22 giugno del 1954 e si trovava in Nuova Zelanda. Il vero nome di Anne Perry era Juliet Marion Hulme. Era nata a Londra il 28 ottobre del 1938 e fino all'età di 13 anni aveva vissuto tra i ...