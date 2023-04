Enzo di Napoli – Modugno Forever 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) L’artista non canta semplicemente delle cover ma la sua musica è pura magia in grado di trasformare i sogni in realtà e far vivere nuove emozioni. Enzo di Napoli non è una “new entry” per i grandi palcoscenici e per la stampa, anzi ci correggiamo, il Maestro Enzo di Napoli. È conosciuto ai più grazie alla sua lunga carriera in cui grazie alle sue doti è entrato nel cuore di moltissime persone di ogni età. La sua grande duttilità lo rende un’artista a tutto tondo, in grado non solo di cantare ed essere un leone da palcoscenico ma anche di presentare e coinvolgere il grande pubblico. Le sue doti da musicista lo rendono un artista poliedrico, in grado di esaltarsi in qualsiasi situazione. Perché io e altri miei colleghi abbiamo deciso di parlarvi di lui? Nell’album Modugno ... Leggi su thegametv (Di giovedì 13 aprile 2023) L’artista non canta semplicemente delle cover ma la sua musica è pura magia in grado di trasformare i sogni in realtà e far vivere nuove emozioni.dinon è una “new entry” per i grandi palcoscenici e per la stampa, anzi ci correggiamo, il Maestrodi. È conosciuto ai più grazie alla sua lunga carriera in cui grazie alle sue doti è entrato nel cuore di moltissime persone di ogni età. La sua grande duttilità lo rende un’artista a tutto tondo, in grado non solo di cantare ed essere un leone da palcoscenico ma anche di presentare e coinvolgere il grande pubblico. Le sue doti da musicista lo rendono un artista poliedrico, in grado di esaltarsi in qualsiasi situazione. Perché io e altri miei colleghi abbiamo deciso di parlarvi di lui? Nell’album...

