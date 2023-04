Enzo di Napoli – Modugno Forever 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) L’artista non canta semplicemente delle cover ma la sua musica è pura magia in grado di trasformare i sogni in realtà e far vivere nuove emozioni. Enzo di Napoli non è una “new entry” per i grandi palcoscenici e per la stampa, anzi ci correggiamo, il Maestro Enzo di Napoli. È conosciuto ai più grazie alla sua lunga carriera in cui grazie alle sue doti è entrato nel cuore di moltissime persone di ogni età. La sua grande duttilità lo rende un’artista a tutto tondo, in grado non solo di cantare ed essere un leone da palcoscenico ma anche di presentare e coinvolgere il grande pubblico. Le sue doti da musicista lo rendono un artista poliedrico, in grado di esaltarsi in qualsiasi situazione. Perché io e altri miei colleghi abbiamo deciso di parlarvi di lui? Nell’album Modugno ... Leggi su thegametv (Di giovedì 13 aprile 2023) L’artista non canta semplicemente delle cover ma la sua musica è pura magia in grado di trasformare i sogni in realtà e far vivere nuove emozioni.dinon è una “new entry” per i grandi palcoscenici e per la stampa, anzi ci correggiamo, il Maestrodi. È conosciuto ai più grazie alla sua lunga carriera in cui grazie alle sue doti è entrato nel cuore di moltissime persone di ogni età. La sua grande duttilità lo rende un’artista a tutto tondo, in grado non solo di cantare ed essere un leone da palcoscenico ma anche di presentare e coinvolgere il grande pubblico. Le sue doti da musicista lo rendono un artista poliedrico, in grado di esaltarsi in qualsiasi situazione. Perché io e altri miei colleghi abbiamo deciso di parlarvi di lui? Nell’album...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enzo_Altieri : RT @VerdeVetriolo: Ohhhh #haStatoIlRDC a Napoli, ah no è il bonus facciate in Veneto ( per gli analfabeti funzionali il #bonusfacciate non… - jovinco82 : @El_Principe22_ Enzo ma non ne ha mai vinto uno col Napoli - enzo_paratore : @napolista @maxgallico Gli ultras sono presenti in tutta Europa non si capisce perché solo a Napoli gli si debba fare la guerra - VincenzoLocont7 : UNICO TRIBUTO NAZIONALE DEDICATO A DOMENICO MODUGNO INTERPRETATO DA ENZO DI NAPOLI CON ORCHESTRA FORMATA DA 17 MUSI… - rosariopiazzo68 : @erosazzurro Eros senza che intervengo puoi chiedere ad Enzo cosa ne pensa di Auoar e se lo avesse preso nel Napoli -