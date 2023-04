Entra in una strada privata a chiedere indicazioni, ma il proprietario gli spara (Di giovedì 13 aprile 2023) Un giovane trasferitosi da poco in provincia di Macerata se l'è vista brutta: dopo essere finito in una strada privata a causa di un errore del navigatore, il proprietario lo ha scambiato per un ladro e ha esploso verso di lui alcuni colpi di pistola Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) Un giovane trasferitosi da poco in provincia di Macerata se l'è vista brutta: dopo essere finito in unaa causa di un errore del navigatore, illo ha scambiato per un ladro e ha esploso verso di lui alcuni colpi di pistola

