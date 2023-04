Enrico Mentana e la reazione alla sospensione di Non è L’Arena di Giletti (Di giovedì 13 aprile 2023) L’Ansa poco fa ha fatto sapere che La 7 ha deciso di sospendere Non è L’Arena, il noto programma di Massimo Giletti, che non andrà in onda già da questa domenica. Tra le prime reazione sbigottite anche quella di un collega di Giletti, Enrico Mentana, che ha pubblicato la notizia sulla sua pagina Facebook ufficiale con un bel ‘no comment’. sospensione di Non è L’Arena e la reazione di Enrico Mentana. “La7 ha deciso e comunicato di sospendere la produzione del programma “Non è L’Arena” che da domenica prossima non sarà in onda. – si legge nel comunicato dell’Ansa – Lo rende noto la stessa emittente, che “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 aprile 2023) L’Ansa poco fa ha fatto sapere che La 7 ha deciso di sospendere Non è, il noto programma di Massimo, che non andrà in onda già da questa domenica. Tra le primesbigottite anche quella di un collega di, che ha pubblicato la notizia sulla sua pagina Facebook ufficiale con un bel ‘no comment’.di Non èe ladi. “La7 ha deciso e comunicato di sospendere la produzione del programma “Non è” che da domenica prossima non sarà in onda. – si legge nel comunicato dell’Ansa – Lo rende noto la stessa emittente, che “ringrazia Massimoper il lavoro svolto in questi sei anni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : 'Lunga vita ai no vax, a piccole dosi': l'esultanza di Enrico #Mentana all'annuncio dei vaccini a mRna contro il ca… - GiusCandela : Enrico Mentana rilancia la notizia con un 'no comment'. - nicolasavoia : Sulla decisione di #La7, di aver sospeso #Nonelarena arriva il 'No Comment' di Enrico Mentana. In passato Massimo G… - willy30771224 : RT @amanda98735991: FATEVI VEDERE DA UNO BRAVO E SE NON NE TROVATE PROVATE AL MATTATOIO COMUNALE! Mentana inchioda i no-vax: 'Il nuovo vac… - MontiaSerrani : RT @amanda98735991: FATEVI VEDERE DA UNO BRAVO E SE NON NE TROVATE PROVATE AL MATTATOIO COMUNALE! Mentana inchioda i no-vax: 'Il nuovo vac… -