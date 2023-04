Energia e prospettive. Altri due motivi contro l’inversione a U di Macron (Di giovedì 13 aprile 2023) L’Ue? Non certo il Terzo polo, dopo Usa e Cina, ma un’entità che somiglia più all’Africa che a macro player come Russia, Cina o Stati Uniti. Le parole dell’ad di Eni, Claudio Descalzi, pronunciate ieri a margine di un evento, aggiungono densità alle critiche mosse rispetto al cambio di paradigma di Emmanuel Macron su Europa, Cina e Usa. Una correzione di rotta, quella francese, che porta in grembo precise conseguenze, tanto in ottica euroatlantica quanto sui dossier più rilevanti come difesa, sicurezza, Ucraina e Mediterraneo su cui da queste colonne si sono già espressi, tra gli Altri, il presidente della Commissione Esteri/Difesa del Senato Stefania Craxi e il prof. Carlo Pelanda. Energia e medicinali “L’Europa non è un paese, non è neanche una Federazione – ha osservato Descalzi, appena confermato al vertice del cane a sei zampe – ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 aprile 2023) L’Ue? Non certo il Terzo polo, dopo Usa e Cina, ma un’entità che somiglia più all’Africa che a macro player come Russia, Cina o Stati Uniti. Le parole dell’ad di Eni, Claudio Descalzi, pronunciate ieri a margine di un evento, aggiungono densità alle critiche mosse rispetto al cambio di paradigma di Emmanuelsu Europa, Cina e Usa. Una correzione di rotta, quella francese, che porta in grembo precise conseguenze, tanto in ottica euroatlantica quanto sui dossier più rilevanti come difesa, sicurezza, Ucraina e Mediterraneo su cui da queste colonne si sono già espressi, tra gli, il presidente della Commissione Esteri/Difesa del Senato Stefania Craxi e il prof. Carlo Pelanda.e medicinali “L’Europa non è un paese, non è neanche una Federazione – ha osservato Descalzi, appena confermato al vertice del cane a sei zampe – ...

