Emily Ratajkowski pazza per il Napoli: la FOTO manda in tilt i fan (Di giovedì 13 aprile 2023) Serata amara, quella di ieri, per il Napoli. La squadra di Spalletti ha incassato un brutto ko nell’andata di quarti di finale di Champions League contro ill Milan, a San Siro. Il Napoli farà di tutto per ribaltare la situazione nel match di ritorno, al Maradona, con tutto il suo pubblico a sostenerlo. Intanto i fan sono in delirio per una speciale scoperta: il club partenopea ha una tifosa d’eccezione. Stiamo parlando di Emily Ratajkowski! La sexy modella londinese, cresciuta in California, ha infatti condiviso sui social una FOTO che la ritrae con addosso la maglietta del Napoli. “Ho cambiato la mia maglietta per guardare il Napoli“, ha scritto nelle sue Storie Instagram. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 aprile 2023) Serata amara, quella di ieri, per il. La squadra di Spalletti ha incassato un brutto ko nell’andata di quarti di finale di Champions League contro ill Milan, a San Siro. Ilfarà di tutto per ribaltare la situazione nel match di ritorno, al Maradona, con tutto il suo pubblico a sostenerlo. Intanto i fan sono in delirio per una speciale scoperta: il club partenopea ha una tifosa d’eccezione. Stiamo parlando di! La sexy modella londinese, cresciuta in California, ha infatti condiviso sui social unache la ritrae con addosso la maglietta del. “Ho cambiato la mia maglietta per guardare il“, ha scritto nelle sue Storie Instagram. L'articolo CalcioWeb.

