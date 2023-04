Emily Ratajkowski fa impazzire i tifosi | “Ho cambiato la maglia per guardare il Napoli”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ilha perso di misura a San Siro contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Champions League a causa del gol di Ismael Bennacer. In vista della gara di ritorno però, Luciano Spalletti e i suoi azzurri potranno contare su una tifosa in più.La top model e influencerha fattodelpubblicando una storia su Instagram di lei in motorino mentre indossa una maglietta azzurra dei partenopei. Hola miaper poteril. Questo il messaggio lasciato sui social dalla. Per il match di andata non ha portato benissimo, ma chissà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giulius888 : Ah ok ok Emily Ratajkowski con la maglia del Napoli che scrive “forza Napoli” va bene va bene - ffrsn90 : MA EMILY RATAJKOWSKI CON LA MAGLIA DEL NAPOLI - vicwaxiella_ : EMILY RATAJKOWSKI CON LA MAGLIETTA DEL NAPOLI - nunchired : ho la lista allora: laura pausini, virginia raggi, jacob black, emily ratajkowski - CieloTV : Un ultimo colpo prima di cambiare vita. Sarà davvero così? Emily Ratajkowski e Theo James vi danno appuntamento al… -

Una tifosa in più in vista della decisiva gara di ritorno. «Ho cambiato la mia maglia per poter guardare il Napoli» scrive sui social Emily Ratajkowski, super top-model ...