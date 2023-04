Emergenza esterni, ma l’Atalanta ha Soppy: un jolly messo a prendere la polvere (Di giovedì 13 aprile 2023) L’opportunità dell’esterno francese dell’Atalanta Soppy di dimostrare il proprio valore sulla fascia a pieno regime nel rush finale Il reparto esterni dell’Atalanta non è mai stato così corto per quanto concerne gli infortuni: con Hateboer e Ruggeri fuorigioco rimangono soltanto Maehle, Zappacosta e soprattutto Soppy, con quest’ultimo avente una chance di giocarsi ciò che non ha potuto dimostrare. Soppy sarà anche passato da jolly a oggetto misterioso, ma non è certamente l’ultimo degli arrivati mostrando di avere quelle caratteristiche offensive che potrebbero dimostrarsi utili alla causa: su tutti quello di saltare l’uomo sfruttando la sua velocità e trovarsi anche in certi momenti più in area di rigore, nonostante difensivamente ci siano lacune che hanno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) L’opportunità dell’esterno francese deldi dimostrare il proprio valore sulla fascia a pieno regime nel rush finale Il repartodelnon è mai stato così corto per quanto concerne gli infortuni: con Hateboer e Ruggeri fuorigioco rimangono soltanto Maehle, Zappacosta e soprattutto, con quest’ultimo avente una chance di giocarsi ciò che non ha potuto dimostrare.sarà anche passato daa oggetto misterioso, ma non è certamente l’ultimo degli arrivati mostrando di avere quelle caratteristiche offensive che potrebbero dimostrarsi utili alla causa: su tutti quello di saltare l’uomo sfruttando la sua velocità e trovarsi anche in certi momenti più in area di rigore, nonostante difensivamente ci siano lacune che hanno ...

