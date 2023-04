Ematologo: "In chemioterapia decidere dieta e sport con gli esperti" (Di giovedì 13 aprile 2023) Bologna, 13 apr. (Adnkronos Salute) - "L'impostazione dell'alimentazione, durante e dopo la chemioterapia, come anche l'attività fisica, devono essere concordate con gli esperti. La malnutrizione nel cancro non è solo un problema di tumori solidi, ma anche delle patologie del sangue: il 34% di pazienti oncoematologici è malnutrito, cosa che impatta sulle cure e sulla mortalità”. Lo ha detto Francesco Passamonti, professore ordinario di Ematologia all'Università dell'Insubria di Varese e Direttore dell'Uoc di Ematologia presso l'Ospedale di Circolo Asst Sette Laghi di Varese, intervenendo oggi a Bologna, al secondo evento nazionale 'Sie incontra i pazienti', organizzato dalla Società italiana di ematologia. La malnutrizione "si evidenzia nel calo del peso misurato in base all'indice di massa corporea (Bmi) - afferma Passamonti -. Il paziente con tumore ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) Bologna, 13 apr. (Adnkronos Salute) - "L'impostazione dell'alimentazione, durante e dopo la, come anche l'attività fisica, devono essere concordate con gli. La malnutrizione nel cancro non è solo un problema di tumori solidi, ma anche delle patologie del sangue: il 34% di pazienti oncoematologici è malnutrito, cosa che impatta sulle cure e sulla mortalità”. Lo ha detto Francesco Passamonti, professore ordinario di Ematologia all'Università dell'Insubria di Varese e Direttore dell'Uoc di Ematologia presso l'Ospedale di Circolo Asst Sette Laghi di Varese, intervenendo oggi a Bologna, al secondo evento nazionale 'Sie incontra i pazienti', organizzato dalla Società italiana di ematologia. La malnutrizione "si evidenzia nel calo del peso misurato in base all'indice di massa corporea (Bmi) - afferma Passamonti -. Il paziente con tumore ...

