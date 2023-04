Emanuela Orlandi, l’ex segretario di Wojtyla: “Dal fratello affermazioni criminali” (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – Da Pietro Orlandi “ignobili affermazioni criminali”. Il cardinale Stanislao Dziwisz, ex segretario personale di Giovanni Paolo II, definisce in questi termini, in una nota , le “avventatissime affermazioni” del fratello di Emanuela Orlandi che, martedì alla trasmissione di La7 ‘di Martedì aveva sostenuto che Wojtyla la sera uscisse in incognito dal Vaticano con altri preti “e non andasse di certo per benedire delle case”. “Si tratta di accuse farneticanti sul conto del Pontefice San Giovanni Paolo II, in connessione all’amara e penosa vicenda della sorella Emanuela. È appena il caso di dire – scrive Dziwisz nella nota – che suddette insinuazioni che si vorrebbero all’origine scaturite da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – Da Pietro“ignobili”. Il cardinale Stanislao Dziwisz, expersonale di Giovanni Paolo II, definisce in questi termini, in una nota , le “avventatissime” deldiche, martedì alla trasmissione di La7 ‘di Martedì aveva sostenuto chela sera uscisse in incognito dal Vaticano con altri preti “e non andasse di certo per benedire delle case”. “Si tratta di accuse farneticanti sul conto del Pontefice San Giovanni Paolo II, in connessione all’amara e penosa vicenda della sorella. È appena il caso di dire – scrive Dziwisz nella nota – che suddette insinuazioni che si vorrebbero all’origine scaturite da ...

