Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MetaErmal : #PietroOrlandi è un eroe. Ha passato tutta la vita a cercare la verità su Emanuela Orlandi. Spero che ci riesca. Sp… - La7tv : #dimartedi Caso Emanuela Orlandi, l'audio shock su Papa Giovanni Paolo II. Il commento di Pietro Orlandi: 'Mi dicon… - fanpage : Pietro Orlandi, ospite da Giovanni Floris dopo il lungo incontro in Vaticano: “Nell’audio ci sono riferimenti molto… - arystylinson__ : RT @fnonesiste: in breve il papa schiatta, il vaticano decide di riapre il caso di emanuela orlandi a 40 anni dalla scomparsa e magicamente… - fcolarieti : Emanuela Orlandi, il fratello Pietro lancia pesanti accuse: 'Sono convinto che Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio siano… -

C'è sempre più fermento intorno al caso di, la ragazzina scomparsa il 22 giugno del 1983. Il fratello Pietro è più che mai intenzionato a far luce sulla vicenda, e proprio l'altro giorno è stato ricevuto in Vaticano . Quest'...Intervenendo ieri sera dopo il suo confronto di oltre otto ore col promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi sulla scomparsa 40 anni or sono della sorella, Pietroha detto ...Vedi Anche, il fratello Pietro ascoltato per più di 8 ore in Vaticano: 'Ho fatto i nomi e consegnato le chat, ora niente sconti' Un aspetto sollevato è particolarmente spinoso. ' Mi ...

Caso Emanuela Orlandi, l'audio shock su Papa Giovanni Paolo II La7

La giustizia vaticana e la giustizia italiana non devono disturbare nessuno con infamanti accuse di stupro e pedofilia e omicidio sul caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori” perché “non esiste ...Dopo Pietro Orlandi, torna a parlare anche l'attentatore di Giovanni Paolo II Mehmet Ali Agca e fa delle rivelazioni scottanti: "Il Vaticano liberi Emanuela e Mirella" ...