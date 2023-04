Emanuela Orlandi e l’audio su Wojtyla | il fratello Pietro | “Mi dicono che usciva con due monsignori E non andava a benedire le case…” Su La7

(Di giovedì 13 aprile 2023) “Micheogni tanto la seracon duepolacchi e noncerto ale”.È la frase pronunciata daa DiMartedì con la quale ha ribadito i suoi sospetti sul Papa polacco, fatto santo il 27 aprile 2014, e in genere sulla pedofilia in Vaticano durante il suo pontificato. Intervenendo ieri sera dopo il suo confronto di oltre otto ore col promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi sulla scomparsa 40 anni or sono della sorellaha detto tra l’altro: “Sono convinto che Giovanni Paolo II, Ratzinger e Francesco siano a conoscenza di quello che è avvenuto”. Ha fatto quindi ascoltare un audio da lui ...

Vedi Anche, il fratello Pietro ascoltato per più di 8 ore in Vaticano: 'Ho fatto i nomi e consegnato le chat, ora niente sconti' Un aspetto sollevato è particolarmente spinoso. ' Mi ...La ragazza, all'epoca 15enne, è sparita il 22 giugno 1983 a Roma: in questi 40 anni sono state moltissime le piste seguite, senza che però si sia mai arrivati alla scoperta di quanto accaduto. Ecco ..., il fratello Pietro ascoltato 8 ore in Vaticano: 'Ho fatto i nomi dei cardinali da interrogare' Credeva di essere Maddie McCann, Julia non si arrende: Per anni ha detto di essere un'...

Caso Emanuela Orlandi, parla il fratello Pietro: "Sono convinto che Wojtyla, Ratzinger e Papa Francesco siano a conoscenza..." La7

Pietro Orlandi è tornato a chiedere giustizia per la sorella Emanuele: ecco chi è oggi, e che cosa fa nella vita.