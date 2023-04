Elsa Fornero cambia idea sui giovani | da schizzinosi a vittime della Meloni

(Di giovedì 13 aprile 2023) Di una comunicazione disinvoltaha sempre fatto la sua cifra stilistica. E tale disinvoltura la si ravvisava già una dozzina di anni fa. Era ministro del Lavoro nel governo Monti e presentando la riforma delle pensioni scoppiò in lacrime. Immagine ticabile e spietatamente iconica. Ecco, meno di un anno dopo - 22 ottobre 2012 - la stessasi auto -impresse il secondo marchio a fuoco che tutt'oggi la caratterizza: quello dei «choosy». «Non bisogna mai essere troppo choosy», ovvero, disse rivolgendosi ai “”. «Meglio prendere la prima offerta e poi vedere da dentro, senza aspettare il postole», filosofeggiò a un convegno di Assolombarda. Si scatenò l'inferno. Ora, al di là di come la si pensi, suggerì ai “” di non rompere ...

Da qui, anche il welfare appare sbilanciato tra i due sessi, come ha sottolineato l'ex Ministra: "quando pensi al welfare, pensi alle pensioni", ma in realtà il welfare riguarda tutta la ...... que contó con la participación, entre otros, de la exministra de Trabajoy el abogado laboralista. En particular, en 2021, el ingreso mensual bruto promedio de pensión de los ...Non c'è niente di peggio di un ex governante che fa le pulci all'attuale esecutivo per guai che l'Italia si porta avanti da tempo. È il caso di, passata dalle lacrime in diretta tv ai lacrimevoli editoriali sulla Stampa - c ome quello odierno - in cui denuncia un 'Paese di giovani svantaggiati' e chiede alla Meloni di evitare ...

Che distratta Elsa Fornero Nicola Porro

Focus sulle disparità di genere in tema di occupazione, welfare, retribuzioni e importo della pensione: per le donne è ancora una strada in salita.Quanto avresti preso di pensione se non ti fossi chiamata Francesca ma Francesco La questione della pensione delle donne resta una piaga ...