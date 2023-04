Elon Musk | tutto ha avuto inizio da una piccola impresa simile a Google Maps

Leggi su tecnoandroid

(Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Nel 1999,ricevette 36 milioni di euro (22 milioni di dollari rivalutati) dalla vendita di Zip2, la sua primafondata nel 1995 con il fratello Kimbal. Zip2 sviluppava mappe stradali online,, ma prima della sua esistenza.: quello che non sapete sull’imprenditore più ricco di sempre Zip2 ebbenel 1995 come Global Link Information Network. Inizialmente,e Kimbal lavorarono insieme:era concentrato sulla programmazione e Kimbal sulle vendite e l’organizzazione. L’offriva indicazioni stradali e spazi pubblicitari per negozi e ristoranti. Il successo però arrivò nel 1996, quando Mohr Davidow Ventures ...