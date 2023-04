Elon Musk: 10.000 GPU super potenti per IA generativa su Twitter (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Sebbene Elon Musk sia stato uno dei firmatari della lettera che richiedeva alle società sviluppatrici di intelligenza artificiale di fermarsi per un certo lasso di tempo nello sviluppare le medesime, in modo da riuscire a modularle e regolamentarle per garantire che operino nell’interesse pubblico, quest’ultimo non nega e non si nega alla loro indiscutibile utilità che, in futuro, le renderà strumento fondamentale in tutto il mondo della vita umana. Ecco dunque perché a quanto riportato da Business Insider, il CEO di Tesla, Space X e Twitter, che da qualche giorno è stata inglobata in X Corp., avrebbe acquistato circa 10.000 GPU, unità normalmente utilizzate dalle aziende per elaborare grosse moli di dati all’interno dei data center o anche per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. IA su ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Sebbenesia stato uno dei firmatari della lettera che richiedeva alle società sviluppatrici di intelligenza artificiale di fermarsi per un certo lasso di tempo nello sviluppare le medesime, in modo da riuscire a modularle e regolamentarle per garantire che operino nell’interesse pubblico, quest’ultimo non nega e non si nega alla loro indiscutibile utilità che, in futuro, le renderà strumento fondamentale in tutto il mondo della vita umana. Ecco dunque perché a quanto riportato da Business Insider, il CEO di Tesla, Space X e, che da qualche giorno è stata inglobata in X Corp., avrebbe acquistato circa 10.000 GPU, unità normalmente utilizzate dalle aziende per elaborare grosse moli di dati all’interno dei data center o anche per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. IA su ...

