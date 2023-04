Elly, la segretaria senza politica. Il corsivo di Cangini (Di giovedì 13 aprile 2023) Un paio di settimane fa, era il 28 marzo, su Formiche.net demmo un’interpretazione poi divenuta di largo consumo giornalistico: l’“altrovismo” di Elly Schlein come la frontiera più avanzata del nuovismo e della personalizzazione politica. Urge, ora, aggiungere un tassello e per farlo occorre sottrarre un aggettivo: politica. Quel che sembra, infatti, ad oggi latitare nell’orizzonte schleiano è proprio la politica. E non solo perché la neosegretaria del Pd ne rifugge il luogo istituzionale, cioè il Parlamento. Ma perché sembra eluderne anche i temi centrali. Quelli in altri tempi considerati imprescindibili. Cosa pensa, ad esempio, davvero e fino in fondo, Elly Schlein della guerra in Ucraina? Misero. Un mistero reso tale anche dal fatto che quando, nell’aula della Camera dei deputati, ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 aprile 2023) Un paio di settimane fa, era il 28 marzo, su Formiche.net demmo un’interpretazione poi divenuta di largo consumo giornalistico: l’“altrovismo” diSchlein come la frontiera più avanzata del nuovismo e della personalizzazione. Urge, ora, aggiungere un tassello e per farlo occorre sottrarre un aggettivo:. Quel che sembra, infatti, ad oggi latitare nell’orizzonte schleiano è proprio la. E non solo perché la neodel Pd ne rifugge il luogo istituzionale, cioè il Parlamento. Ma perché sembra eluderne anche i temi centrali. Quelli in altri tempi considerati imprescindibili. Cosa pensa, ad esempio, davvero e fino in fondo,Schlein della guerra in Ucraina? Misero. Un mistero reso tale anche dal fatto che quando, nell’aula della Camera dei deputati, ...

