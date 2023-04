Eliminato Amici 22, quinta puntata serale 15 aprile: chi è uscito, ballottaggio finale (SPOILER e VIDEO) (Di giovedì 13 aprile 2023) Sabato 15 aprile 2023 andrà in onda la quinta puntata del serale di Amici 22: chi sarà Eliminato? Come ben sapete l’appuntamento verrà registrato nella giornata di oggi, giovedì 13 aprile, eccovi le anticipazioni dall’informatissimo account Twitter di Gossiptv. serale Amici 22, anticipazioni quinta puntata: ecco chi è stato Eliminato Federica e Ramon al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 13 aprile 2023) Sabato 152023 andrà in onda ladeldi22: chi sarà? Come ben sapete l’appuntamento verrà registrato nella giornata di oggi, giovedì 13, eccovi le anticipazioni dall’informatissimo account Twitter di Gossiptv.22, anticipazioni: ecco chi è statoFederica e Ramon al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AllmetaMirko : Andate a votare così ci dice chi viene eliminato lui vi azzecca sempre #amici22 #amici #Amicispoiler # - blogtivvu : Eliminato Amici 22, Maria De Filippi costretta ad interrompere la registrazione: ecco per quale motivo… - jadexedser : per me cricca potrebbe pure vincere amici (tanto ormai sto programma è un fallimento da anni) ma la cosa che mi dà… - Astroantico : @heythereelena @gossiptv__ Si chiama raccomandazione anche perchè è l’unico nella storia di amici, almeno a memoria… - michiamoalexia : krikkuz sarà il primo nella storia di amici ad essere stato eliminato non al serale ma al pomeridiano e ad aver vin… -