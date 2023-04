Elezioni | Madia Pd | ' no governo a ' voto dove vivo' | democrazia Italia limitata?'

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr (Adnkronos) - "Oggi audizione del ministero dell'Interno su ‘'. Innon si troverebbero le modalità tecniche per fare quel che si fa in Francia, Germania, Spagna… siamo un Paese a?”. Così la deputata del Partito Democratico, Marianna, su Twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Elezioni: Madia (Pd), No a ‘voto dove vivo’, Italia a democrazia limitata? - -

... Eleonora Evi (Si - Verdi), Vittoria Baldino (M5s), Marianna(PD), Riccardo Magi (+Europa), ... da sfruttare solo in tempo di campagna elettorale e gettare nel dimenticatoio aconcluse. ...Faccio un esempio - continua- perché Maiorino che ha perso lelombarde è capogruppo del Pd in consiglio regionale e sta in direzione, mentre D'Amato nel Lazio non è capogruppo né ..."C'è stato un approccio comune molto istituzionale " afferma la deputata dem Marianna" ...temi comunitari cari alla maggioranza di centrosinistra è anche legata all'imminenza delle...