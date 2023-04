Elezioni 2023, otto Comuni al voto in provincia di Latina: ultime ore per la presentazione delle liste (Di giovedì 13 aprile 2023) Latina – ultime ore per le coalizioni che si presenteranno all’appuntamento elettorale del 14 e 15 maggio 2023. Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato per questo fine settimana (14 e 15 aprile). In provincia di Latina, otto Comuni si preparano a votare per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale, con L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 13 aprile 2023)ore per le coalizioni che si presenteranno all’appuntamento elettorale del 14 e 15 maggio. Il termine ultimo per laè fissato per questo fine settimana (14 e 15 aprile). Indisi preparano a votare per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale, con L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Israele: Netanyahu crolla nei sondaggi, il 71% lo critica. In caso di nuove elezioni, Gantz e Lapid supererebbero i… - LaStampa : Le menzogne di La Russa, le 'sgrammaticature' di Meloni - MarianoGiustino : Ecco la mia corrispondenza per @RadioRadicale di questa mattina 4 aprile 2023 su: - #Iran: 'Hijab e castità', la Re… - donatel08566041 : Otto e mezzo, Prodi già bacchetta Schlein: “Se non recupera il centro e la sinistra perderà” - infotemporeale : Elezioni 2023, otto Comuni al voto in provincia di Latina: ultime ore per la presentazione delle liste -