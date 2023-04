Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2023 | domande partite | scade il 27 aprile per abilitati e titolo sostegno VIDEO GUIDA e informazioni utili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2023: domande partite, scade il 27 aprile per abilitati e titolo sostegno. VIDE… - MazzaliVanna : RT @CGILParma: Insegnanti, prima Fascia GPS: elenchi aggiuntivi... - orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi I prima fascia GPS, come fare la domanda: ecco il nostro video tutorial [VIDEO] - UCIIM_Nazionale : Presentazione delle istanze di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS e correlate GI di II fas… - orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia, domanda entro il 27 aprile ma titolo potrà essere conseguito entro il 30 giugn… -

Da oggi 12 aprile fino al 27 aprile 2023 è possibile produrre domanda per inserirsi neglialla prima fascia seguendo la guida ministeriale qui di seguito allegata. Chi può fare domanda Gli aspiranti già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o ...alla GPS prima fascia: da oggi e fino alle 14 del 27 aprile sarà possibile compilare la domanda su Istanze online. Numerosi gli aspiranti interessati, l'elenco sarà utile per ...Con la pubblicazione del decreto n° 51 finisce l'attesa di quanti vogliono presentare la domanda per essere inseriti neglialla prima fascia GPS, in riscontro a quanto previsto dall'art. 10 dell'O. M. 112 del 6 maggio 2022. Tempi e modalità di presentazione della domanda La domanda va presentata in ...

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: domanda da oggi 12 aprile ore 9 su Istanze online. Come si compila la domanda: GUIDA del Ministero con IMMAGINI Orizzonte Scuola

Nell’elenco figurano otto prime visite (ad esempio oncologica ... Ora Regione stanzia risorse aggiuntive, ma la categoria dei sanitari sa che non basta mettere sul piatto altri fondi. Il tema è più ...Il ministro Valditara ha annunciato un piano straordinario di assunzioni per la scuola, in attesa dei concorsi previsti dal Pnrr.