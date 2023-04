Elenchi aggiuntivi I prima fascia GPS | come compilare la domanda senza errori | ecco le risposte ai vostri quesiti VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TecnicaScuola : Iscrizione elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: le nostre FAQ -- - inf_scuola : Riapertura delle GPS 2023, c’è tempo fino al 27 aprile per inserirsi negli elenchi aggiuntivi - uil_rua : RT @scuolainforma: Graduatorie GPS 2023, domande inserimento negli elenchi aggiuntivi (Scheda UIL Scuola) - uil_rua : RT @scuolainforma: #Elenchiaggiuntivi #GPS 2023: studenti SFP possono iscriversi in II fascia? - uil_rua : UIL Scuola RUA Venezia ( -

Fino alle 14:00 del 27 aprile, gli aspiranti potranno presentare le proprie domande per glialla GPS prima fascia mediante l'utilizzo della piattaforma Istanze Online. Talisono di grande interesse per coloro che intendono candidarsi a eventuali supplenze o ruoli ...D) Chi può richiedere l'iscrizione neglialla prima fascia GPS R) I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione o la specializzazione sul sostegno o in uno dei metodi Montessori, Agazzi, Pizzigoni entro il 30 ...Con la pubblicazione della nota 51 del 11 aprile 2023, dal 12 aprile, si sono aperte le iscrizioni aglialla prima fascia GPS : agli aspiranti, nel leggere la nota, sono subentrati parecchi dubbi non solo sui titoli valutabili, ma anche sul punteggio spettante. Inoltre, particolare ...

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: requisiti, titoli, provincia, domande, depennamenti, graduatorie di istituto. Le nostre FAQ Orizzonte Scuola

Fino alle ore 14 del 27 aprile 2023 su Polis Istanze online è disponibile l'istanza per inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, GPS, ...