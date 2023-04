Elenchi aggiuntivi I fascia GPS | tutto quello che c’è da sapere Le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE alle 17 | 30

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Oggiscuola1 : GPS: attivate le istanze per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia. Scadenza 27 aprile 2023 (h. 14,00)… - TecnicaScuola : Elenchi aggiuntivi I fascia Gps, come compilare la domanda passo dopo passo – VIDEO TUTORIAL --… - uil_rua : UIL Scuola RUA Venezia ( - orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, tutto quello che c’è da sapere. Le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con… - AniefTorino : Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, tutto quello che c’è da sapere. Le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con… -

Da mercoledì 12 aprile è, infatti, possibile presentare la domanda per essere inseriti neglidi prima fascia GPS e neglidelle GI (Graduatorie d'Istituto) di seconda fascia. La pubblicazione del decreto n° 51 ha dato il via alla presentazione delle ...Fino alle 14:00 del 27 aprile, gli aspiranti potranno presentare le proprie domande per glialla GPS prima fascia mediante l'utilizzo della piattaforma Istanze Online. Talisono di grande interesse per coloro che intendono candidarsi a eventuali supplenze o ruoli ...Da oggi 12 aprile fino al 27 aprile 2023 è possibile produrre domanda per inserirsi neglialla prima fascia seguendo la guida ministeriale qui di seguito allegata. Chi può fare domanda Gli aspiranti già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o ...

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: domanda da oggi 12 aprile ore 9 su Istanze online. Come si compila la domanda: GUIDA del Ministero con IMMAGINI

