Educazione finanziaria a scuola, Sinopoli (Flc Cgil) contrario: “Così istruzione subalterna alle logiche del mercato” (Di giovedì 13 aprile 2023) "Si conferma un orientamento politico che vede nella scuola non il luogo dove si formano soggetti capaci di riconoscersi parte attiva delle proprie scelte di vita e si acquisiscono gli strumenti critici per la conoscenza di sé e del mondo, ma si preparano le nuove generazioni secondo un paradigma funzionalista, rendendo l’istruzione subalterna alle logiche di mercato e all’attuale modello di sviluppo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 aprile 2023) "Si conferma un orientamento politico che vede nellanon il luogo dove si formano soggetti capaci di riconoscersi parte attiva delle proprie scelte di vita e si acquisiscono gli strumenti critici per la conoscenza di sé e del mondo, ma si preparano le nuove generazioni secondo un paradigma funzionalista, rendendo l’die all’attuale modello di sviluppo". L'articolo .

