Edoardo Tavassi si espone su Donnamaria e la Bruganelli poi svela un dettaglio

(Di giovedì 13 aprile 2023)dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip sirivelando inediti dettagli: ecco le sue paroledopo il Grande Fratello Vip continua a godersi la sua storia d’amore con Micol Incorvaia. Negli ultimi mesi ha varcato la porta rossa della Casa di Cinecittà per intraprendere una nuova avventura archiviando l’esperienza vissuta a L’Isola dei Famosi. La storia d’amore con Micol è sbocciata all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’ex gieffino intervistato dal format Casa Chi ideato dal settimanale Chi hato se ha sentito: “ogni tanto mi manda dei messaggi: “guarda che bello questo momento”, mi manda dei video che io mi ero dimenticato nostro. Con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La storia d’amore tra #MicolIncorvaia e #EdoardoTavassi procede a gonfie vele. L’ex Vippone ha raccontato ai fan al… - fanpage : Tutta la famiglia Incorvassi a cena fuori. Compresa Clizia e Guendalina. Edoardo Tavassi scherza nelle storie: “Sem… - 361_magazine : - __g1uli4__ : RT @vestoaguarda: e vabbè Edoardo Maria Tavassi si dimostra come al solito un signore, te se ama davvero Edo sei un cuoricino #incorvassi h… - Imma881 : @cipuntolunetta Ma Edoardo che scrive a tavassi? ?? -

... 'Anche durante la finale del GfVip non vedevo l'ora di incontrarlo...' Gf Vip, Oriana Marzoli rivela: 'Mi sono pentita dell'avvicinamento con Antonino Spinalbese'e Micol Incorvaia, ...Se la ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi ha ammesso la sua preferenza per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, l'ex allievo ha confessato di aver apprezzato. ...Dopo Ruffini , la Del Bufalo aveva avuto una storia, breve, ma chiacchieratissima, con, fratello della gieffina Guendalina . Sembra che in una persona così lontana da lei ...

Gf Vip 7, Edoardo Tavassi parla dei rapporti con Edoardo Donnamaria Isa e Chia

mentre quest’anno ha avuto un confronto con i suoi amici Giaele De Donà e Alberto De Pisis e un siparietto esilarante con il suo spasimante Edoardo Tavassi. GF Vip, Luca Daffrè e Gianluca Benincasa ...Neanche Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi e gli altri sono stati invitati nei salotti televisivi Mediaset ma, a quanto pare, le cose stanno per cambiare. Presto, infatti, nel talk ...