Ecologica Mazzarano | “Grave sofferenza dell’appalto ex Ilva”

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 13 aprile 2023) “A cosa è servita l’ultima, generosa elargizione di denaro pubblico ad Acciaierie d’Italia?”Michele, Consigliere regionale del Partito Democratico commenta le ultime notizie giunte dal fronte sindacale in merito all’appalto dello stabilimento siderurgico ionico.“Il fatto che un’azienda – prosegue il Consigliere – tra l’altro tra quelle che contano il maggior numero di dipendenti, attende il pagamento di fatture, scadute anche oltre i 180 giorni, per un totale di circa 17 milioni di euro, impone una seria riflessione. Le risorse pubbliche, ammontanti a 680 milioni, avrebbero dovuto quantomeno alleggerire lo stato debitorio della committente nei confronti delle aziende. A quanto pare, le cose non sono andate così e purtroppo questo non sorprende. A dimostrarlo è il persistente stato diin cui le ...