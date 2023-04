Ecco dove mangiare a Milano con meno di cinque euro – Il video (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano costa. Ma non tutta. È una città che offre molto, a partire dai tanti stimoli culturali. Incrocia tradizione e innovazione dando vita a un mix curioso (e goloso). Durante una visita turistica nella città della moda, la prima tappa è sempre piazza Duomo. mangiare nei dintorni significa essere pronti a mettere mano al proprio portafogli. Ma a pochi metri dal monumento c’è in realtà un posto dove poter rifocillarsi a poco prezzo: si tratta dell’antico forno di Luini che vende panzerotti ripieni, sia dolci che salati. Sono soffici e sanno riempire, al costo di soli 2,80 euro. Ce ne sono di tutti i tipi, dal classico pomodoro e mozzarella a quello integrale con le zucchine. Ottimi anche per accompagnare una birra o un aperitivo in centro a Milano. Curiosità: oltre ad essere lo street food più noto ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023)costa. Ma non tutta. È una città che offre molto, a partire dai tanti stimoli culturali. Incrocia tradizione e innovazione dando vita a un mix curioso (e goloso). Durante una visita turistica nella città della moda, la prima tappa è sempre piazza Duomo.nei dintorni significa essere pronti a mettere mano al proprio portafogli. Ma a pochi metri dal monumento c’è in realtà un postopoter rifocillarsi a poco prezzo: si tratta dell’antico forno di Luini che vende panzerotti ripieni, sia dolci che salati. Sono soffici e sanno riempire, al costo di soli 2,80. Ce ne sono di tutti i tipi, dal classico pomodoro e mozzarella a quello integrale con le zucchine. Ottimi anche per accompagnare una birra o un aperitivo in centro a. Curiosità: oltre ad essere lo street food più noto ...

