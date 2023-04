Ecco come sarà la casa dei primi astronauti su Marte (Di giovedì 13 aprile 2023) Vi siete mai chiesti come saranno le case dei primi esseri umani che andranno a vivere su Marte? Ecco qui la risposta: questa è "Mars Dune Alpha", l'habitat creato dalla Nasa al Johnson Space Center di Houston, in Texas (Usa), per addestrare 4 volontari che simuleranno, per un anno, di vivere sul pianeta rosso, nell'ambito dell'esperimento denominato Chapea (Crew Health and Performance Exploration Analog. Un quadrilocale da 160 metri quadrati o poco più, immerso nella sabbia rossa, con una palestra, una zona lavoro e anche una piccola serra verticale.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/04/Spazio-Ecco-come-sara-la-casa-dei-primi-astronauti-su-Marte 20230412 video ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 13 aprile 2023) Vi siete mai chiestisaranno le case deiesseri umani che andranno a vivere suqui la risposta: questa è "Mars Dune Alpha", l'habitat creato dalla Nasa al Johnson Space Center di Houston, in Texas (Usa), per addestrare 4 volontari che simuleranno, per un anno, di vivere sul pianeta rosso, nell'ambito dell'esperimento denominato Chapea (Crew Health and Performance Exploration Analog. Un quadrilocale da 160 metri quadrati o poco più, immerso nella sabbia rossa, con una palestra, una zona lavoro e anche una piccola serra verticale.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/04/Spazio--sara-la--dei--su-20230412 video ...

