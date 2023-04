Ecco come funziona realmente Google Maps e come fa a predirre il traffico (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Google Maps è senza dubbio uno dei migliori servizi satellitari creati nell’era di internet. È pieno di funzioni utili, comprese le informazioni sulla congestione del traffico in tempo reale. Ma non tutti sanno come funziona realmente. Il traffico viene rappresentato su Google Maps con tre colori: verde, arancione e rosso. Questi colori hanno lo scopo di farti capire le condizioni del traffico in tempo reale. Verde: il traffico è regolare e non ci sono ritardi. Arancione: potresti incontrare traffico moderato e ritardi. Rosso: ci sono rallentamenti dovuti al traffico. Più scuro è il rosso, più lento è il ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroidè senza dubbio uno dei migliori servizi satellitari creati nell’era di internet. È pieno di funzioni utili, comprese le informazioni sulla congestione delin tempo reale. Ma non tutti sanno. Ilviene rappresentato sucon tre colori: verde, arancione e rosso. Questi colori hanno lo scopo di farti capire le condizioni delin tempo reale. Verde: ilè regolare e non ci sono ritardi. Arancione: potresti incontraremoderato e ritardi. Rosso: ci sono rallentamenti dovuti al. Più scuro è il rosso, più lento è il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Morire di clima: ecco come caldo e freddo estremi influiscono sui decessi - Don_Lazzara : #Vaticano. Nella foto: ecco come si presentava, secondo una possibile ricostruzione grafica, la Basilica di… - mtvitalia : #MarcoMengoni rivela di andare all’#Eurovision2023 soltanto per divertirsi, proprio come alla vigilia di #Sanremo.… - saryvanpelt : @thepalecountess Poi beh, ore covid prenotando molto in anticipo (moltissimo!), in periodi di bassa/media stagione… - SemperAdamantes : RT @Capezzone: Su @atlanticomag spettacolare @marcobarsotti su come Musk ha asfaltato il soldatino della Bbc -