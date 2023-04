Ecco come attivare Whatsapp su due dispositivi diversi con lo stesso numero (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Whatsapp è una delle app più utilizzate nonostante manchi di diverse funzionalità. Ad esempio, Telegram ti consente di utilizzare lo stesso account su più dispositivi, ma sfortunatamente lo stesso non è possibile su Whatsapp, almeno fino ad ora. La funzione “dispositivi collegati” su Whatsapp è stata introdotta lo scorso anno ma puoi utilizzarla solo sul tuo computer o browser web. Tuttavia, l’app ha lanciato un nuovo aggiornamento che ti consente di collegare un nuovo smartphone al tuo account. Se hai sempre desiderato utilizzare l’applicazione con lo stesso numero di telefono su due dispositivi diversi, ora è finalmente possibile. come collegarli Purtroppo, la ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroidè una delle app più utilizzate nonostante manchi di diverse funzionalità. Ad esempio, Telegram ti consente di utilizzare loaccount su più, ma sfortunatamente lonon è possibile su, almeno fino ad ora. La funzione “collegati” suè stata introdotta lo scorso anno ma puoi utilizzarla solo sul tuo computer o browser web. Tuttavia, l’app ha lanciato un nuovo aggiornamento che ti consente di collegare un nuovo smartphone al tuo account. Se hai sempre desiderato utilizzare l’applicazione con lodi telefono su due, ora è finalmente possibile.collegarli Purtroppo, la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Morire di clima: ecco come caldo e freddo estremi influiscono sui decessi - Don_Lazzara : #Vaticano. Nella foto: ecco come si presentava, secondo una possibile ricostruzione grafica, la Basilica di… - mtvitalia : #MarcoMengoni rivela di andare all’#Eurovision2023 soltanto per divertirsi, proprio come alla vigilia di #Sanremo.… - saryvanpelt : @thepalecountess Poi beh, ore covid prenotando molto in anticipo (moltissimo!), in periodi di bassa/media stagione… - SemperAdamantes : RT @Capezzone: Su @atlanticomag spettacolare @marcobarsotti su come Musk ha asfaltato il soldatino della Bbc -