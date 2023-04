Earth Day Photo Challenge: la sfida digitale di GoPro (Di giovedì 13 aprile 2023) Attraverso le lenti di una GoPro è possibile immortalare la bellezza del pianeta Terra, dai suoi panorami mozzafiato ai dettagli naturali più inaspettati. In vista del 22 aprile, l’Earth Day dedicato alla nostra casa, GoPro ha annunciato una Challenge speciale per celebrarlo. Il premio in palio? Una GoPro HERO11 Black, ultimo modello rilasciato dell’azienda, e una donazione di GoPro a favore di The Ocean Cleanup, organizzazione no-profit si occupa di liberare gli oceani dai milioni di tonnellate di plastica che vi vengono scaricate ogni anno. Nell’ambito delle sue attività, The Ocean Cleanup ha sperimentato diversi metodi e tecnologie per la rimozione dei rifiuti dagli oceani di tutto il mondo, raggiungendo importanti traguardi. Il principale obiettivo attuale è rimuovere il 90% della ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 aprile 2023) Attraverso le lenti di unaè possibile immortalare la bellezza del pianeta Terra, dai suoi panorami mozzafiato ai dettagli naturali più inaspettati. In vista del 22 aprile, l’Day dedicato alla nostra casa,ha annunciato unaspeciale per celebrarlo. Il premio in palio? UnaHERO11 Black, ultimo modello rilasciato dell’azienda, e una donazione dia favore di The Ocean Cleanup, organizzazione no-profit si occupa di liberare gli oceani dai milioni di tonnellate di plastica che vi vengono scaricate ogni anno. Nell’ambito delle sue attività, The Ocean Cleanup ha sperimentato diversi metodi e tecnologie per la rimozione dei rifiuti dagli oceani di tutto il mondo, raggiungendo importanti traguardi. Il principale obiettivo attuale è rimuovere il 90% della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RDS_official : Dal 21 al 25 aprile la musica di RDS per la più grande manifestazione ambientale del Pianeta ??. #RDSGreen… - UniCamerino : #EarthDay - Ascoli Piceno?? ?? Sabato 15 aprile e domenica 16 aprile 2023 ?? Articolo 9: Una sola Terra Scopri l'even… - omykamal : RT @RDS_official: Dal 21 al 25 aprile la musica di RDS per la più grande manifestazione ambientale del Pianeta ??. #RDSGreen #OnePeopleOnePl… - bibibibabap : RT @RDS_official: Dal 21 al 25 aprile la musica di RDS per la più grande manifestazione ambientale del Pianeta ??. #RDSGreen #OnePeopleOnePl… - EarthDayItalia : RT @RDS_official: Dal 21 al 25 aprile la musica di RDS per la più grande manifestazione ambientale del Pianeta ??. #RDSGreen #OnePeopleOnePl… -

Earth Day Cefalù, "La Magia di Capo Gallo"una Riserva Naturale in città" Il Comitato Cittadino "Mare di Sferracavallo", partner della nona edizione di Earth Day Cefalù, promuove lunedì 24 aprile alle ore 18,00 presso l'anfiteatro di Punta Barcarello (Palermo/Sferracavallo) l'evento divulgativo "La Magia di Capo Gallo " una Riserva Naturale in città". 53Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Uniti, l'Italia organizza la Maratona Multimediale su RaiPlay Nella giornata odierna di mercoledì 12 aprile, nella sede dello United Nations Development Programme (UNDP) a Roma, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell' Earth Day 2023 , la 53a Giornata Mondiale della Terra , la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite, che si celebra il 22 aprile in tutto il mondo. Sono numerose manifestazioni in ... Presentata la 53a Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite Nella sede dello United Nations Development Programme (UNDP) a Roma, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'Earth Day 2023, la 53a Giornata Mondiale della Terra, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite, che si celebra il 22 aprile in tutto il mondo con oltre un miliardo di cittadini ... Il Comitato Cittadino "Mare di Sferracavallo", partner della nona edizione diCefalù, promuove lunedì 24 aprile alle ore 18,00 presso l'anfiteatro di Punta Barcarello (Palermo/Sferracavallo) l'evento divulgativo "La Magia di Capo Gallo " una Riserva Naturale in città".Nella giornata odierna di mercoledì 12 aprile, nella sede dello United Nations Development Programme (UNDP) a Roma, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'2023 , la 53a Giornata Mondiale della Terra , la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite, che si celebra il 22 aprile in tutto il mondo. Sono numerose manifestazioni in ...Nella sede dello United Nations Development Programme (UNDP) a Roma, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'2023, la 53a Giornata Mondiale della Terra, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite, che si celebra il 22 aprile in tutto il mondo con oltre un miliardo di cittadini ... Earth day, 600 eventi in 5 giorni a Roma per la giornata della Terra Corriere Roma Earth Day Photo Challenge: la sfida digitale di GoPro In vista del 22 aprile, l’Earth Day dedicato alla nostra casa, GoPro ha annunciato una challenge speciale per celebrarlo. Il premio in palio Una GoPro HERO11 Black, ultimo modello rilasciato ... Earth Day 2023, conto alla rovescia Il 22 aprile si celebra Earth Day 2023: riflettere sul futuro del Pianeta, ma soprattutto indicare soluzioni concrete per uno sviluppo non solo economico ... In vista del 22 aprile, l’Earth Day dedicato alla nostra casa, GoPro ha annunciato una challenge speciale per celebrarlo. Il premio in palio Una GoPro HERO11 Black, ultimo modello rilasciato ...Il 22 aprile si celebra Earth Day 2023: riflettere sul futuro del Pianeta, ma soprattutto indicare soluzioni concrete per uno sviluppo non solo economico ...