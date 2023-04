È vivo uno dei due sub disperso ieri nel mare della Sardegna (Di giovedì 13 aprile 2023) Trovato vivo uno dei due pescatori subacquei dispersi da ieri sera nelle acque del Nord Sardegna , fra Stintino ed Ezzi Mannu. Secondo le prime informazioni, si tratta di Giovanni Pinna, trovato ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 13 aprile 2023) Trovatouno dei due pescatori subacquei dispersi dasera nelle acque del Nord, fra Stintino ed Ezzi Mannu. Secondo le prime informazioni, si tratta di Giovanni Pinna, trovato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @lupecchioli @FloydJethro69 Ma che vuol dire 'o segui la linea o sei fuori'? La linea si contribuisce a farla, poi… - repubblica : Asinara, ritrovato vivo uno dei due sub scomparsi ieri. Ancora disperso il cugino - Ilsuperbo89 : @PaulCheeks1 @barrymansixty1 Lo so che è ridicolo, per tifarli tutti c'è la Davis. Però io vivo il Tennis a modo mi… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Barca affondata in Sardegna, trovato vivo uno dei due sub dispersi - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Ritrovato vivo uno dei sub dispersi nei mari della Sardegna, è Giovannino Pinna - Leggi tutto… -