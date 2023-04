È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale (Di giovedì 13 aprile 2023) È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 14 aprile, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Che fine fanno i nostri rifiuti. I termovalorizzatori dividono la politica, i cittadini e gli esperti. Fra questione ambientale e necessità pratiche. Ecco una guida per capirne di più senza pregiudizi. C’è chi dice sì: “L’obiettivo Rifiuti Zero si è dimostrato un fallimento. In tutto il mondo il ciclo della spazzatura si conclude coi termovalorizzatori. Altrimenti ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 14 aprile, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Che fine fanno i nostri rifiuti. I termovalorizzatori dividono la politica, i cittadini e gli esperti. Fra questione ambientale e necessità pratiche. Ecco una guida per capirne di più senza pregiudizi. C’è chi dice sì: “L’obiettivo Rifiuti Zero si è dimostrato un fallimento. In tutto il mondo il ciclo della spazzatura si conclude coi termovalorizzatori. Altrimenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stxrmclxudd : Ho comprato un kinder joy e mi è uscito di nuovo Draco - radio_m2o : .@NitroakaWilson ON THE MIC ?? Quanto ha spaccato Nitro# con il suo medley esclusivo per #m2o? Se ne vuoi ancora è… - francescogarza4 : È uscito il nuovo numero della Newsletter dei CDE italiani - SilviaSpadon : 'Dove inizia la notte' è il nuovo album della band La Collera uscito per Alka Record Label: un viaggio verso il bui… - giogandola98 : E' uscito un nuovo #video sulle #Option Correte a guardarlo!! -