È tornata la fascia per capelli? I dati parlano chiaro

Leggi su iodonna

(Di giovedì 13 aprile 2023) Le celebrity rilanciano l’ennesima tendenza proveniente dalla passato. Che però, a differenza delle altre, sembra essere più pratica, comoda e semplice da replicare. Lapermorbida ed elastica, come quelle degli anni ’90 inizio 2000, è l’ultima tendenza ad aver preso il sopravvento tanto su Instagram e TikTok quanto sulle passerelle. Addio cerchietti imbottiti dal carattere bonton: lo stile athleisure si eleva ancora un po’ grazie a questo nostalgico accessorio per. Dal passato con furore Gli archivi degli anni ‘90 e 2000 incontrano le estetiche in tendenza su TikTok come l’Old Money e il Balletcore, scatenando il ritorno di capi d’abbigliamento non sempre amati. Se le minigonne rettangolari o i jeans a vita bassa hanno terrorizzato molte fashion addicted, la ricomparsa dellaper ...