“E quindi ci lasciamo?”. Paolo Bonolis decide di commentare lo scoop della separazione da Sonia (Di giovedì 13 aprile 2023) Nelle scorse ore si è parlato molto riguardo la sedicente separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. A divulgare l’indiscrezione è stato il portale Dagospia che ha poi fatto da trampolino a tutti gli altri. Le parole usate dalla testata sono state: “La coppia scoppia – dopo Totti e Ilary, Amendola e Francesca Neri, è arrivata al capolinea anche la storia tra Paolo Bonolis e la Bruganelli. La comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo”. La cosa poteva essere verosimile visto che qualche tempo fa proprio Sonia Bruganelli aveva confessato: “Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate”. Ha continuato Sonia: “Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Nelle scorse ore si è parlato molto riguardo la sedicentetraBruganelli. A divulgare l’indiscrezione è stato il portale Dagospia che ha poi fatto da trampolino a tutti gli altri. Le parole usate dalla testata sono state: “La coppia scoppia – dopo Totti e Ilary, Amendola e Francesca Neri, è arrivata al capolinea anche la storia trae la Bruganelli. La comunicazione ufficialeloro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo”. La cosa poteva essere verosimile visto che qualche tempo fa proprioBruganelli aveva confessato: “Io eviviamo in case separate”. Ha continuato: “Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che ...

