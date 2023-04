“È in pericolo”. Tv sotto choc, l’attore è scomparso nel nulla: l’appello della polizia, ricerche in corso (Di giovedì 13 aprile 2023) Ansia totale nel mondo dello spettacolo. Un famoso attore e cantautore ha fatto perdere le sue tracce improvvisamente e ora le forze dell’ordine hanno fatto partire subito le ricerche. Lui è Drake Bell, scomparso nelle scorse ore. Ovviamente c’è enorme apprensione per le sue sorti, infatti nessuno è in grado di sapere che fine abbia potuto fare. Non è ancora stato stabilito se si sia trattato di un gesto volontario, ma intanto abbiamo qualche informazione sul momento della sparizione. Stando alle notizie fornite dalla polizia, Drake Bell è scomparso nella serata di mercoledì 12 aprile, quando le lancette dell’orologio segnavano le ore 21. Lo hanno visto guidare un’automobile, precisamente una Bmw di colore grigio, poi non lo ha visto più nessuno. Attraverso i social network, le autorità competenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Ansia totale nel mondo dello spettacolo. Un famoso attore e cantautore ha fatto perdere le sue tracce improvvisamente e ora le forze dell’ordine hanno fatto partire subito le. Lui è Drake Bell,nelle scorse ore. Ovviamente c’è enorme apprensione per le sue sorti, infatti nessuno è in grado di sapere che fine abbia potuto fare. Non è ancora stato stabilito se si sia trattato di un gesto volontario, ma intanto abbiamo qualche informazione sul momentosparizione. Stando alle notizie fornite dalla, Drake Bell ènella serata di mercoledì 12 aprile, quando le lancette dell’orologio segnavano le ore 21. Lo hanno visto guidare un’automobile, precisamente una Bmw di colore grigio, poi non lo ha visto più nessuno. Attraverso i social network, le autorità competenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g3m_18 : @maxpica @VEParsi1 Infatti è un pericolo per la nostra e il nsotro tenore di vita. Perchè se finiamo sotto l'influe… - PVittorio62 : L' UOMO DEVE DIFENDERSI, QUANDO LA SUA VITA É IN PERICOLO ,DEVE ANNIENTARE IL NEMICO. ( LA VITA VA DIFESA ) LA SUA… - mcc43_ : @mar__bru E Ucraini protestavano: 'Il 23 aprile (2020, ndr) l’ambasciata USA ha ammesso che nel paese esistono labo… - albifrago : @degrandis_ Cancro sotto Leone sopra chela aperta palla felina in pericolo dc - SoleilFc : RT @carbsareforever: Mi piscio sotto non so se è più in pericolo la bebè con ira o ira con la bebè #oriele -