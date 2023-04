Dybala out per infortunio con il Feyenoord. Roma-Inter sullo sfondo (Di giovedì 13 aprile 2023) Pessima notizia per José Mourinho nella serata di Europa League. Paulo Dybala si è infortunato contro il Feyenoord dopo appena 20 minuti, tra tre settimane c’è la sfida Champions League con l’Inter. STOP – In uno dei momenti di massima forma della carriera Paulo Dybala torna a fermarsi. Il calciatore argentino ha fatto registrare in Olanda contro il Feyenoord un infortunio muscolare, che lo ha obbligato ad uscire dal campo al minuto 26. La faccia di Dybala è stata eloquente, il problema non sembra facile da risolvere e José Mourinho è stato costretto a inserire Stephan El Shaarawy. Questo stop arriva nel periodo più importante della stagione della Roma, che nelle prossime settimane dovrà affrontare Atalanta, Milan e anche Inter per la ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Pessima notizia per José Mourinho nella serata di Europa League. Paulosi è infortunato contro ildopo appena 20 minuti, tra tre settimane c’è la sfida Champions League con l’. STOP – In uno dei momenti di massima forma della carriera Paulotorna a fermarsi. Il calciatore argentino ha fatto registrare in Olanda contro ilunmuscolare, che lo ha obbligato ad uscire dal campo al minuto 26. La faccia diè stata eloquente, il problema non sembra facile da risolvere e José Mourinho è stato costretto a inserire Stephan El Shaarawy. Questo stop arriva nel periodo più importante della stagione della, che nelle prossime settimane dovrà affrontare Atalanta, Milan e ancheper la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilRomanistaweb : ?? #Dybala è uscito anzitempo dal rettangolo di gioco nel corso della gara del de Kuip, lasciando il posto a… - internewsit : Dybala out per infortunio con il Feyenoord. Roma-Inter sullo sfondo - - madheats : Dybala out per mutande sporche. Strano, è la prima volta che succede agli ottavi/quarti. - Michael19084 : @bergomifabio @fra_hood Dybala con il comandante è possibile ? (correa out ovviamente) - Lopez92Paul : RT @TerraFederico: ???? Formazione ufficiale #ASRoma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Sp… -