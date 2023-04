Duplice femminicidio Arezzo, Conestà (Mosap): «Plauso ai colleghi delle Volanti per tempestivo intervento e arresto del reo» (Di giovedì 13 aprile 2023) «Una storia drammatica quella che arriva da Arezzo, dove due donne sono state brutalmente assassinate davanti a due minori, uno dei quali ha dato l’allarme alla Polizia. Il tempestivo intervento delle Volanti ha permesso l’arresto del 38enne, ora in carcere per l’omicidio della moglie e della suocera». Lo dice Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap). «è stata un’operazione difficile e delicata – dice Conestà – il 38enne alla vista dei poliziotti ha cercato di nascondere il grosso coltello con cui ha commesso il delitto, in seguito, una volta arrestato, ha tentato di provocarsi lesioni all’interno della volante per cui gli sono state prestate cure. La prontezza e la professionalità ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 13 aprile 2023) «Una storia drammatica quella che arriva da, dove due donne sono state brutalmente assassinate davanti a due minori, uno dei quali ha dato l’allarme alla Polizia. Ilha permesso l’del 38enne, ora in carcere per l’omicidio della moglie e della suocera». Lo dice Fabio, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (). «è stata un’operazione difficile e delicata – dice– il 38enne alla vista dei poliziotti ha cercato di nascondere il grosso coltello con cui ha commesso il delitto, in seguito, una volta arrestato, ha tentato di provocarsi lesioni all’interno della volante per cui gli sono state prestate cure. La prontezza e la professionalità ...

