Dumfries, solo critiche ma ancora decisivo. 2 episodi in Portogallo (Di giovedì 13 aprile 2023) Denzel Dumfries è oggetto di critiche da mesi ormai ma è più che giustificato l'atteggiamento dei tifosi nei suoi confronti. Nonostante questo l'olandese si conferma decisivo in Champions League, soprattutto in Portogallo. episodi – Denzel Dumfries è il giocatore più decisivo dell'Inter nei momenti topici delle partite. In Champions League l'olandese ha dimostrato ancora una volta di essere determinante. L'esterno si sente a casa in Portogallo, prima ad Oporto poi a Lisbona ha compiuto due autentici miracoli. Il primo è stato nei minuti finali sul tiro di Grujic che sarebbe finito in rete, il secondo sulla conclusione di Rafa Silva salvata subito dopo il gol di Nicolò Barella. La fase difensiva di Dumfries non è ...

