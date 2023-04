Dumfries dal 1? in Inter-Monza: come in autunno lo spinge uno stop altrui – CdS (Di giovedì 13 aprile 2023) Dumfries è uscito ristabilito dalla partita col Benfica, con un’ottima prestazione e il salvataggio sulla linea sullo 0-1, oltre a procurarsi il rigore del raddoppio. Per il Corriere dello Sport sarà titolare anche in Inter-Monza, complice un infortunio. LA CONFERMA – Denzel Dumfries ha avuto un 2023 molto negativo, ma la prestazione col Benfica finalmente lo rilancia. In Inter-Monza di sabato sera ci sarà la possibilità di vederlo ancora una volta dal 1?, complice lo spostamento di Matteo Darmian come terzo centrale. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, oltre a ricordare i risultati ottenuti da Dumfries nonostante una stagione sottotono. Per lui si tratterebbe della quarta partita consecutiva da titolare. E ancora grazie a un infortunio ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023)è uscito ristabilito dalla partita col Benfica, con un’ottima prestazione e il salvataggio sulla linea sullo 0-1, oltre a procurarsi il rigore del raddoppio. Per il Corriere dello Sport sarà titolare anche in, complice un infortunio. LA CONFERMA – Denzelha avuto un 2023 molto negativo, ma la prestazione col Benfica finalmente lo rilancia. Indi sabato sera ci sarà la possibilità di vederlo ancora una volta dal 1?, complice lo spostamento di Matteo Darmianterzo centrale. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, oltre a ricordare i risultati ottenuti danonostante una stagione sottotono. Per lui si tratterebbe della quarta partita consecutiva da titolare. E ancora grazie a un infortunio ...

