Due suore vanno in Africa in missione – tornano incinte (Di giovedì 13 aprile 2023) Ci sono tantissime storie così pazzesche che quando le leggiamo non siamo davvero sicuri che sia la realtà. Spesso queste storie superano i limiti del verosimile e, insieme a creare scalpore, ci lasciano come perplessi davanti al mondo reale. Una di queste storie realmente accadute è un episodio successo qualche anno fa, che ha visto due suore come protagoniste. Due suore che, come tutte le altre, si erano recate in missione in Africa e che, però, al loro ritorno scoprono di essere in dolce attesa… Fonte: ShutterstockLEGGI DI PIÙ Prete e suora rinunciano al cammino religioso e diventano una coppia LEGGI DI PIÙ: Prete interrompe il matrimonio – affascina tutti con la sua voce mentre canta Nel mondo ecclesiastico della fede cattolica ci sono alcune regole che non si devono mai infrangere. Una di queste, ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 13 aprile 2023) Ci sono tantissime storie così pazzesche che quando le leggiamo non siamo davvero sicuri che sia la realtà. Spesso queste storie superano i limiti del verosimile e, insieme a creare scalpore, ci lasciano come perplessi davanti al mondo reale. Una di queste storie realmente accadute è un episodio successo qualche anno fa, che ha visto duecome protagoniste. Dueche, come tutte le altre, si erano recate inine che, però, al loro ritorno scoprono di essere in dolce attesa… Fonte: ShutterstockLEGGI DI PIÙ Prete e suora rinunciano al cammino religioso e diventano una coppia LEGGI DI PIÙ: Prete interrompe il matrimonio – affascina tutti con la sua voce mentre canta Nel mondo ecclesiastico della fede cattolica ci sono alcune regole che non si devono mai infrangere. Una di queste, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Scorpio_fck : Per tutte le volte che mia madre mi voleva in chiesa e per i due mesi chiusa in Istituto dalle suore, grazie vita mia ???? - ciaosonoiosof : oggi kailin dalle suore ha trovato due quadrifogli e ne ha dato uno a me ?? - gaetaspia : La Misericordia costa! A guardare l'ultimo bilancio pubblicato online, appena due anni fa, la situazione della scuo… - Blue_suede_lad : @Irise762 'Ho accompagnato due sorelle' m'ha fatto pensare a due suore...?????? - TerenikB : @OliviaNiolu @pierpiero5 @ivocamic Quindi sarei un bugiardo perché lo dici tu o perché da fastidio? Avrà avuto il v… -