Dublino | Biden accolto dal presidente irlandese Higgins

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ildegli Stati Uniti, Joe, e' statodal, Michael D., nella sua residenza ufficiale A'ras an Uachtara'in a. Per l'inquilino della Casa ...

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e' stato accolto dal presidente irlandese, Michael D. Higgins, nella sua residenza ufficiale A'ras an Uachtara'in a Dublino. Per l'inquilino della Casa Bianca e' la seconda tappa della sua visita in Irlanda. Ennesima gaffe per Joe Biden dall'inizio della sua presidenza. Ora è la volta dell'Irlanda, dove l'80enne inquilino della Casa Bianca ha confuso alcuni dettagli durante la visita. Il presidente degli Stati Uniti prosegue il suo tour che, dopo la visita di ieri a Belfast, lo vedrà visitare oggi Dublino, dove terrà un discorso al Parlamento e presenzierà un banchetto al Castello di Dublino.

Questa volta in Irlanda, dove l'80enne leader democratico - a margine di una visita in un pub di Dundalk, località d'origine di alcuni dei suoi avi a nord di Dublino - ha confuso dettagli sulla guerra civile irlandese.