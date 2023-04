Droga e telefonini in carcere a Trapani | arresti anche nel Sannio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Telefonini e droga introdotti, anche con l’utilizzo di droni, nella casa di reclusione “Pietro Cerulli” di Trapani.… - infoitinterno : Droga e telefonini nel carcere di Trapani, ecco chi sono gli indagati - maina_enrica : RT @_Carabinieri_: Telefonini e droga introdotti, anche con l’utilizzo di droni, nella casa di reclusione “Pietro Cerulli” di Trapani. È qu… - airone555 : RT @_Carabinieri_: Telefonini e droga introdotti, anche con l’utilizzo di droni, nella casa di reclusione “Pietro Cerulli” di Trapani. È qu… - benjamn_boliche : RT @_Carabinieri_: Telefonini e droga introdotti, anche con l’utilizzo di droni, nella casa di reclusione “Pietro Cerulli” di Trapani. È qu… -

... attraverso dei droni, sarebbero stati fatti entraree cellulari, ci sono anche tre agenti ... ci sono filmati che riprendono l'ingresso dello stupefacente e deinell'istituto di pena ...... 24 delle quali sottoposte a misura cautelare, con l'accusa di aver fatto parte di un sistema che consentiva di far entrareall'interno del penitenziario Trapanese. 'Abbiamo ...Gli agenti di polizia penitenziaria alle carceri di Trapani facevano entrare di tutto:, armi rudimentali, sigarette, profumi. In cambio di denaro o di prestazioni sessuali elargite, in particolare, dalla compagnia di un detenuto. Ma per 'comprarli' bastava anche ...

Droga e telefonini in carcere: corruzione a Trapani, 22 arresti Tp24

Tuttavia, non mancavano metodi alternativi: in alcuni casi venivano lanciati oltre il muro di cinta palloni imbottiti di droga o di telefonini, o si utilizzavano dei droni grazie alla collaborazione ...Non è coinvolto nell'attività corruttiva – droga e telefonini cellulari ai detenuti in cambio di soldi e prestazioni sessuali -, ma a Giuseppe Romano, all'epoca dei fatti comandante delle carceri di ...