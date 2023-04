Droga e cellulari in carcere: i nomi delle persone di Benevento arrestate (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoConsentivano l’entrata in carcere di Droga e cellulari. È scattata questa notte l’operazione Alcatraz dei carabinieri di Trapani nei confronti di 24 indagati. Per 17 indagati è stato disposto il carcere, per 5 gli arresti domiciliari e per 2 l’obbligo di dimora. Gli arresti sono stati eseguiti a Trapani, Palermo, Benevento, Bari, Porto Empedocle (Ag), Mazara del Vallo (Tp) e Avola (Sr). Per quanto attiene ai riferimenti della provincia di Benevento, l’indagine ha coinvolto 3 soggetti collegati da vincoli familiari ad un beneventano detenuto presso l’istituto penitenziario di Trapani, quest’ultimo appartenente al circuito della criminalità organizzata di tipo mafioso. I predetti avrebbero corrotto alcuni appartenenti del corpo della polizia penitenziaria ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoConsentivano l’entrata indi. È scattata questa notte l’operazione Alcatraz dei carabinieri di Trapani nei confronti di 24 indagati. Per 17 indagati è stato disposto il, per 5 gli arresti domiciliari e per 2 l’obbligo di dimora. Gli arresti sono stati eseguiti a Trapani, Palermo,, Bari, Porto Empedocle (Ag), Mazara del Vallo (Tp) e Avola (Sr). Per quanto attiene ai riferimenti della provincia di, l’indagine ha coinvolto 3 soggetti collegati da vincoli familiari ad un beneventano detenuto presso l’istituto penitenziario di Trapani, quest’ultimo appartenente al circuito della criminalità organizzata di tipo mafioso. I predetti avrebbero corrotto alcuni appartenenti del corpo della polizia penitenziaria ...

