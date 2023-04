Droga e cellulari in carcere, 24 misure cautelari: arresti anche a Benevento (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiConsentivano l’entrata in carcere di Droga e cellulari. È scattata questa notte l’operazione Alcatraz dei carabinieri di Trapani nei confronti di 24 indagati. I militari hanno eseguito 24 misure cautelari firmate dal gip di Trapani nelle province di Trapani, Palermo, Benevento, Bari, Porto Empedocle, Mazara del Vallo e Avola. I carabinieri del Comando provinciale di Trapani e il personale del Nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria stanno eseguendo misure cautelari disposte dal gip. Nel mirino degli investigatori sono finite 24 persone. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Trapani, ha accertato che nel carcere del capoluogo siciliano entravano Droga e telefoni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiConsentivano l’entrata indi. È scattata questa notte l’operazione Alcatraz dei carabinieri di Trapani nei confronti di 24 indagati. I militari hanno eseguito 24firmate dal gip di Trapani nelle province di Trapani, Palermo,, Bari, Porto Empedocle, Mazara del Vallo e Avola. I carabinieri del Comando provinciale di Trapani e il personale del Nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria stanno eseguendodisposte dal gip. Nel mirino degli investigatori sono finite 24 persone. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Trapani, ha accertato che neldel capoluogo siciliano entravanoe telefoni ...

