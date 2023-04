Droga e cellulari consegnati in carcere con i droni, 24 misure cautelari (Di giovedì 13 aprile 2023) TRAPANI (ITALPRESS) – Corruzione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, abuso d'ufficio, truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, falsità ideologica, omessa denuncia di reato, evasione e accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, nonchè ulteriori violazioni del codice dell'Ordinamento penitenziario. Sono i reati contestati nell'ambito dell'operazione “Alcatraz”, su Droga e telefonini in carcere, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e dagli agenti del Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria. Sono 24 le persone indagate: 17 sono finite in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 sono state raggiunte da obbligo di dimora. L'operazione ha riguardato Trapani, Palermo, Benevento, Bari, Porto Empedocle, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) TRAPANI (ITALPRESS) – Corruzione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, abuso d'ufficio, truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, falsità ideologica, omessa denuncia di reato, evasione e accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, nonchè ulteriori violazioni del codice dell'Ordinamento penitenziario. Sono i reati contestati nell'ambito dell'operazione “Alcatraz”, sue telefonini in, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e dagli agenti del Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria. Sono 24 le persone indagate: 17 sono finite in, 5 agli arresti domiciliari e 2 sono state raggiunte da obbligo di dimora. L'operazione ha riguardato Trapani, Palermo, Benevento, Bari, Porto Empedocle, ...

